Бесплатные автобусы до городских кладбищ запустят на Красную горку и Радоницу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Во время православных праздников Красная горка и Радоница в Москве до городских кладбищ будут бесплатно ездить автобусы, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

"В дни православных праздников, на Красную горку (12 мая) и Радоницу (14 мая), до городских кладбищ пустят бесплатные автобусы. Они будут ходить с 08:00 до 19:00", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что 12 мая они будут следовать более чем от 20 станций метро и Московских центральных диаметров до 15 кладбищ, а 14 мая - до 11 мемориальных комплексов.

Кроме того, отмечается в сообщении, 12 мая на станциях метро на дежурство выйдут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться на месте.

Ранее бесплатные маршруты до городских кладбищ были организованы в Вербное воскресенье (28 апреля) и на Пасху (5 мая).