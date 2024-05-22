В Москве временно запрещена работа ТЦ "Ярославский"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Останкинский суд запретил на 70 суток работу торгового центра "Ярославский" в Москве на проспекте Мира, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"В связи с невозможностью предотвращения обстоятельств другими способами, а также на основании протокола осмотра от 06.05.2024 года, в соответствии со статьями 27.16, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 07.05.2024 года был составлен протокол о временном запрете деятельности Торгового центра "Ярославский", два входа были опечатаны", - говорится в сообщении.

Выездную проверку в ТЦ Роспотребнадзор и Мосгорпрокуратура провели по жалобам жителей Северо-Восточного административного округа столицы. Проверка выявила в ТЦ грубые нарушения требований санитарного законодательства. сказано в пресс-релизе.

После повторных выездов сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали, что деятельность ТЦ не была временно приостановлена.

"Вышеперечисленные обстоятельства явились отягчающими и были приобщены к административному делу на судебном заседании. 15.05.2024 года судьей Останкинского районного суда Москвы принято решение о приостановлении деятельности торгового центра "Ярославский" ООО "Дмитровсельхозагро" сроком на 70 суток", - говорится в сообщении.