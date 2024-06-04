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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Столичному региону пообещали возвращение комфортной погоды в выходные

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В столичным регионе температура должна вернуться к нормальным значениям июня к субботе, днем в выходные будет до плюс 24 градусов, осадков не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные прогнозируется комфортная погода, близкая к многолетним значениям, ночные температуры понизятся - плюс 9 - плюс 14, потому что воздух будет поступать с запада и северо-запада. И дневные температуры будут в диапазоне плюс 22 - плюс 24 градуса. И это означает, что температурный фон будет около и на 1 градус выше нормы. Это уже июньская погода, очень хорошая, комфортная", - сказал он.

Несмотря на то, что давление будет на 2-4 мм ртутного столба ниже нормы, осадков не прогнозируется, будет переменная облачность.

До конца рабочей недели в Москве сохранится июльская жара, но температура будет уже ниже, чем на прошлой неделе. В среду и четверг температура в столичном регионе будет выше нормы на 3-4 градуса, а не на 7 градусов, как на прошлой неделе. Такая температура, по словам ученого, соответствует значениям июля.

По прогнозам, в среду в Москве плюс 27 - плюс 29 градусов, малооблачная погода, осадки ожидаются только в Московской области. "В четверг облаков чуть побольше, осадки кратковременные и температура плюс 23 - плюс 28", - сообщил Вильфанд.

В пятницу в Москве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура днем плюс 23 - плюс 28 градусов.

Ранее в мэрии столицы предупредили, что во вторник во второй половине дня ожидаются ливни, грозы и местами град.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Московская область
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