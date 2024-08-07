Мосгорсуд утвердил заочный арест Юлии Навальной

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на заочный арест Юлии Навальной, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 9 июля 2024 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Навальной (...) оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удостоверения", - говорится в постановлении Мосгорсуда.

Защита просила апелляционный суд отменить постановление суда первой инстанции как незаконное и необоснованное.

Адвокат, защищавший Навальную в судебном заседании, воздержался от общения с журналистами.

Заседание прошло в закрытом от слушателей и прессы режиме.

После решения Мосгорсуда постановление первой инстанции вступило в силу. Навальная должна быть взята под стражу на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Навальной заочно предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Как сообщалось, Навальной вменяется создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти и сбор пожертвований для "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным источника "Интерфакса", Навальной заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, расследуемого с 2019 года по двенадцати статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе об экстремистском сообществе, мошенничестве и др., по которому ранее проходил Алексей Навальный.

Заочное обвинение Навальной, как сообщалось, было предъявлено 3 июля 2024 года.

Росфинмониторинг 11 июля внес Навальную в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.