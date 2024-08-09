В Москве 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В столичные инфекционные стационары госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината после выявления острой кишечной инфекции, все пострадавшие ели в закрытой столовой для сотрудников, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На 09.08.2024 в инфекционные стационары Москвы госпитализирован 31 человек. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО "СС Ресторанс энд кафе"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе эпидемиологического расследования было изъято 793 кг пищевой продукции: на заготовках и на готовых блюдах не указан срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также продукты без маркировки.

За выявленные нарушения санитарного законодательства РФ в отношении "СС Ресторанс энд кафе" составлен протокол о временном запрете деятельности. Предприятие опечатано. Готовятся материалы для передачи в Преображенский районный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности, добавили в ведомстве.

7 августа сообщалось, что Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после выявления у 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината острой кишечной инфекции, все пострадавшие ели в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО "СС Ресторанс энд кафе"; с основной деятельностью мясокомбината столовая не связана.