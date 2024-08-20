Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора провело проверку в двух сетевых организациях торговли Eurospar и изъял почти 350 кг продукции из-за выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, сообщается на сайте ведомства.

Изъяты полуфабрикаты, сырье и кулинарная продукция.

За выявленные нарушения 13 августа в магазине в Москве на улице Ферганская, д. 21, опечатаны производственные цеха, составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в суд.

В отношении магазина на улице Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2, "возбуждены административные производства с применением штрафных санкций и приостановлением действия деклараций о соответствии". Проверка продолжается.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении в магазинах сети просроченной продукции.