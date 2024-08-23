Роспотребнадзор разрешил купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" в Восточном административном округе (ВАО) Москвы, которая ранее была закрыта из-за несоответствия качества воды санитарным требованиям, вновь разрешено, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"После получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям купание в зоне отдыха "Озеро Белое" (ВАО) вновь разрешено, знаки о запрете купания демонтированы", - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор дважды в июле запрещал купание в зоне отдыха "Озеро Белое".

В настоящее время также открыты для купания зоны отдыха Тропарёво (Юго-Западный административный округ), Большой городской пруд (Зеленоград), Чёрное озеро (Зеленоград) - здесь вода отвечает санитарным требованиям.

В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыты для купания Головинские пруды (Северный административный округ), пляж "Динамо" (Северный административный округ), Левобережный (Северный административный округ), "Большой Садовый пруд" (Северный административный округ) (находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России) и Мещерское (Западный административный округ).

Кроме того, закрыты на реконструкцию четыре зоны отдыха с купанием: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ), Серебряный бор-2 (Северо-Западный административный округ), Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ) и Школьное озеро (Зеленоград).