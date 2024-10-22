Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Москве

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице снижается, сообщается во вторник на сайте московского управления Роспотребнадзора.

"На 42 неделе 2024 года (с 14 по 20 октября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей от 0 до 2 лет", - говорится в сообщении.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (47,6%), отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в городе Москве привито более 4 млн человек (31,1%), сообщили в ведомстве.