Поиск

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Москве

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице снижается, сообщается во вторник на сайте московского управления Роспотребнадзора.

"На 42 неделе 2024 года (с 14 по 20 октября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей от 0 до 2 лет", - говорится в сообщении.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (47,6%), отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в городе Москве привито более 4 млн человек (31,1%), сообщили в ведомстве.

грипп Роспотребнадзор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в новогодние праздники

ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в новогодние праздники
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

Экс-глава "Российской венчурной компании" приговорен к четырем годам колонии

Экс-глава "Российской венчурной компании" приговорен к четырем годам колонии

Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве построят 12 новых станций метро

В Москве построят 12 новых станций метро

В Москве не планируют строить дорожки для электросамокатов

В Москве не планируют строить дорожки для электросамокатов

Собянин объявил, что реновация в Москве будет постоянной

Собянин объявил, что реновация в Москве будет постоянной
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });