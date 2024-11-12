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Реставрация фасадов ЦУМа завершилась в Москве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Завершены работы по реставрации фасадов Центрального универсального магазина в Москве, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Специалисты завершили реставрацию фасадов исторической части памятника архитектуры. Они расчистили поверхности стен от поздних слоев штукатурки, отреставрировали, уникальные декоративные элементы, плиточную облицовку и металлическое ограждение, а также вернули зданию первоначальный светло-серый цвет и покрыли каменной штукатуркой", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия стоицы Алексея Емельянова.

Он напомнил, что здание по адресу: ул.Петровка, д.2, стр.1 (ранее - торговый дом "Мюр и Мерилиз") обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Семиэтажное кирпичное строение в неоготическом стиле было возведено в 1907-1908 годах по проекту архитектора Романа Клейна на месте сгоревшего в 1900 году магазина. Благодаря широкому применению металлических конструкций по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова здание отличалось обилием света и внутренним простором.

После революции магазин сначала закрыли, а потом национализировали. Открытие нового универмага под названием "Мосторг" состоялось в марте 1922 года. В конце 1960-х годов он был переименован в Центральный универсальный магазин.

ЦУМ Москва
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