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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Поезда Курского направления в обе стороны задерживаются из-за сбоя на МЦД-2

Поезда Курского направления

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Поезда второй линии Московских диаметров (МЦД-2) по техническим причинам следуют со снижением скорости в границах станции "Люблино", и поэтому задерживаются поезда Курского направления в обе стороны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги.

"В настоящее время по техническим причинам поезда в границах станции "Люблино" следуют со снижением скорости. В связи с этим задерживаются поезда Курского направления в обе стороны. Время отклонения от графика до 40 мин. Поезда МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения к наступлению часа пик.

Ранее в СМИ появилась информация, что на МЦД-2 произошел сбой.

Люблино МЖД МЦД-2
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