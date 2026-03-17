В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американской экономике будет сложно избежать рецессии, если цены на нефть останутся высокими даже еще несколько недель, полагает главный экономист международного рейтингового агентства Moody's Марк Занди.

"Рецессия снова представляет серьезную угрозу", - написал он в соцсети.

Перспективы экономики США будут продолжать ухудшаться до тех пор, пока Ормузский пролив остается фактически закрытым для движения нефтяных танкеров несмотря на то, что Соединенные Штаты сейчас производят примерно столько же нефти и природного газа, сколько потребляют. Если в течение нескольких недель ничего не изменится, рецессия может стать неизбежной.

Еще до начала конфликта с Ираном опережающие индикаторы Moody's указывали на 49%-ю вероятность начала рецессии в США в течение следующих 12 месяцев. Теперь модель может оценить эту вероятность в 50% или более, полагает Занди.

Слабые показатели рынка труда являются основной причиной ухудшения перспектив экономики США, при этом Занди отметил, что многие другие экономические показатели в последние месяцы также стали хуже. По официальным данным, рост ВВП в четвертом квартале составил всего 0,7%.

Война с Ираном только усугубила эти проблемы, угрожая обрушить на и без того уставших от высоких цен американцев новую волну инфляции, сообщает MarketWatch.

Занди отметил, что каждой рецессии со времен Второй мировой войны (за исключением кратковременного спада, вызванного пандемией COVID-19) предшествовал скачок цен на нефть.

"Многие были уверены в неизбежности спада после ужесточения денежно-кредитной политики ФРС пару лет назад, открыто заявляли об этом, но ошиблись. Однако если цены на нефть останутся высокими гораздо дольше (недели, а не месяцы), рецессии будет трудно избежать", - полагает Занди.