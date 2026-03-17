В Израиле подтвердили ликвидацию главы Высшего совета нацбезопасности Ирана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в ночь на вторник в результате израильского авиаудара, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Лариджани и командующий ополчением "Басидж" Голамреза Сулеймани были ликвидированы прошлой ночью", - приводит его слова на оперативном совещании The Times of Israel.

Издание сообщает, что в результате удара также погибли заместитель командира "Басидж" и другие высокопоставленные представители этого формирования.

"Басидж" - массовое добровольческое военизированное движение в Иране, подчиненное Корпусу стражей Исламской революции.

Ранее о том, что Израиль нанес удар по месту нахождения Лариджани, сообщал CNN со ссылкой на израильский источник.