Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени в рамках миссии NROL-172 стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 19:13 по Тихоокеанскому времени США (во вторник в 05:13 по Москве).

Детальные сведения о предназначении и количестве аппаратов в полезной нагрузке носителя строго засекречены. "Министерство обороны и разведывательное сообщество полагаются на возможности NRO для достижения целей национальной безопасности. Системы NRO часто являются единственными инструментами, способными получить доступ к враждебной территории или труднопроходимой местности, и они могут собирать важную информацию, не подвергая опасности человеческие жизни и не нарушая территориальный суверенитет других государств", - сообщило управление.

По данным специализированного издания Next Spaceflight, в рамках миссии NROL-172 на орбиту выведена 13-я по счету с 2023 года группа мини-спутников оптико-электронной разведки.

В 2026 году планируется провести в общей сложности полдюжины запусков таких аппаратов. Они будут продолжаться вплоть до 2029 года, сообщило NRO.

Представители NRO отмечают, что стремится в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, пояснили в ведомстве.

"Благодаря сотням небольших спутников на орбите данные будут передаваться за минуты или даже секунды", - подчеркнули в NRO.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

SpaceX Falcon 9 миссия NROL-172
