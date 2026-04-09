В Дагестане остаются подтопленными почти 1100 домов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане в восьми населенных пунктах остаются подтопленными 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог, сообщило МЧС.

Из-за обильных осадков 28-29 марта и 5 апреля в Дагестане произошли камнепады, сходы селей, повреждены дороги и мосты. Ливневые дожди вызвали подтопления домов, перебои водо- и электроснабжения. Повреждения получили несколько тысяч домов.

Для предотвращения ухудшения ситуации ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, организована работа по воодоотведению. Спасатели оказывают помощь пострадавшим, доставляют продукты и предметы первой необходимости. Там, где вода отступила, экстренные службы приступили к выполнению других задач - откачивают воду, расчищают и вывозят мусор, проводят дезинфекцию и санитарную обработку. "Наша задача - оказать от государства максимальную поддержку, чтобы люди не чувствовали себя наедине с этой бедой", - заявил прибывший в Дагестан глава МЧС Александр Куренков.