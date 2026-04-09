Ким опровергла переговоры о вхождении ВТБ в капитал Wildberries

Основатель Wildberries Татьяна Ким Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вхождение ВТБ в капитал объединенной компании Wildberries-Russ (ООО "РВБ") не обсуждается ни в какой форме, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким "Интерфаксу" в кулуарах форума КИТ-2026.

"100% нет, это полная чушь", - ответила она на вопрос, обсуждается ли участие ВТБ в каком-либо формате в капитале Wildberries-Russ.

"Уж если бы мы шли туда, куда нас посылают (речь о возможном альянсе/интеграции банка и РВБ - ИФ) - мы бы точно так не делали, как они говорят. Со всем уважением, но, честно говоря, я даже не могу это комментировать. Как говорит Андрей Леонидович (Костин, глава ВТБ - ИФ), банкам - банковское, а маркетплейсам - маркетплейсовое", - сказала Ким.

При этом она напомнила о плотном сотрудничестве между банком и Wildberries-Russ: компания привлекает у ВТБ кредитные средства, строит креативно-производственный кластер на территории ОЭЗ "Максимиха" (его развитием занимается ВТБ), на открытых торгах приобрела бывший офис банка "Открытие" на Ордынке.

"У меня очень теплые и дружеские отношения с Андреем Леонидовичем. Один раз он меня даже в набсовет приглашал", - заключила она (Ким входила в наблюдательный совет ВТБ в 2021-2022 годах).

В четверг РБК со ссылкой на источники сообщило, что ВТБ и Wildberries-Russ обсуждают варианты потенциальной интеграции. По данным издания, конфигурация сделки не сформирована: стороны не определились ни со схемой владения, ни с долями, ни с ценой. Пока они находятся в процессе оценок.

Несколько источников утверждают, что возможен выход некоторых акционеров "РВБ" из актива, но вопрос возникает с источником средств на выкуп долей.

ВТБ пока не комментировал информацию о возможной интеграции с Wildberries.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "РВБ" на 65% принадлежит компании ООО "Вайлдберриз", владелицей которой является Татьяна Ким. Остальные 35% "РВБ" у ООО "Стинн". Последнее на 50% принадлежит Григорию Садояну, и на 50% - закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду "Гало" под управлением ООО УК "Эмрис".