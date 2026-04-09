Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

Вид на отель Serena в Исламабаде, где могут пройти американо-иранские переговоры Фото: Илья Рыжов/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Пакистана решили объявить дополнительные выходные дни в Исламабаде и Равалпинди, чтобы обеспечить безопасность на ожидаемых переговорах США и Ирана, сообщает портал Dawn.

В сообщении отмечается, что 9 и 10 апреля объявлены выходными для всех, кроме служб и учреждений, связанных с жизненно важными сферами.

Согласно информации портала, власти на время выходных дней значительно увеличили число полицейских на улицах и ввели "красную зону", где действуют повышенные меры безопасности, в районе отеля, где, как ожидается, будут проживать делегации.

Источники портала рассказали, что некоторые въезды в Исламабад будут закрыты во время переговоров.

Ранее посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что иранская делегация приедет в Исламабад вечером в четверг.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.