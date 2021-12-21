Работа с моногородами продолжится в соответствии с международными стандартами – представитель ВЭБ.РФ

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Перевод работы по поддержке монотерриторий в ВЭБ.РФ после ликвидации Фонда развития моногородов позволит продолжать внедрять финансовые и организационные инструменты международного уровня, сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева в ходе круглого стола "Моногорода сегодня: территории с большим потенциалом развития", прошедшего в понедельник в пресс-центре ИА Интерфакс.

Она напомнила, что в России 321 населенный пункт отнесен к числу территорий с монопрофильной экономикой. Активная финансовая и организационная поддержка позволили городам перейти от выживания к развитию. "На первый план выходит качество жизни городов. Жители хотят не только хорошую работу, зарплату, они хотят жить в городе с красивыми улицами, архитектурой, отвечающей требованиям сегодняшнего времени, чтобы было куда пойти после работы", - сказала Макиева.

По ее мнению, повышению качества жизни в моногородах поможет пилотный проект по внедрению Целей устойчивого развития (ЦУР), которые разработаны Генеральной ассамблеей ООН (повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года содержит 17 глобальных целей – от обеспечения населения качественным образованием, медпомощью, работой до борьбы с нищетой и расширения прав женщин).

Опыт моногородам передает Москва, которая ведет работу по этому направлению с 2019 года. Как сообщила управляющий директор Блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Наталия Ибрагимова, планы по достижению ЦУР начнут реализовывать в 2022 году в Кузбассе, Татарстане, Архангельской, Вологодской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Красноярском крае.

Она отметила, что уже сформированы проектные команды, на площадке ВЭБ.РФ проведен семинар- практикум с моногородами по внедрению ЦУР, отобраны показатели для оценки достижения ЦУР. "Теперь это территории роста, команды моногородов активны и готовы использовать каждую возможность, чтобы жизнь в городах становилось комфортнее", - сказала Ибрагимова.

В свою очередь замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москва Эмиль Петросян подчеркнул, что эксперты во всём мире всё чаще говорят о нарастающей роли экономики небольших городов в глобальной политике, поэтому территориальное развитие - один из ключевых драйверов экономического роста.

Петросян пояснил, что Москва с международными экспертами сформировала систему оценки показателей достижения ЦУР в соответствии со своими уникальными особенностями. Теперь международные методики применят для оценки достижения ЦУР моногородами.

"Мы оценим, как наши города выглядят в глобальной повестке, их показатели, подготовим краткий отчёт по достижению ЦУР. Концепция отчётов будет направлена на комплексный подход, но, с другой стороны, как мы по своей практике увидели, они носят индивидуальный характер", - сказал Э.Петросян.

Заместитель главы Новокузнецка Ирина Прошунина в числе первых результатов участия в пилотном проекте отметила возможность оценить свой город с позиции международных нормативов, увидеть показатели, которые его выгодно отличают и показатели, которые надо скорректировать.

Заместитель генерального директора, Директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК", Президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев отметил, что на территориях своего присутствия компания готова поддерживать внедрение Целей устойчивого развития, так как благополучие населения и четкое понимание перспектив – это основное условие для развития территорий.

Он подчеркнул, что важно сохранить и формат работы, внедренный Фондом. В числе важных достижений фонда Григорьев отметил создание сообщества специалистов из разных регионов, которые обмениваются опытом, рост грамотности управленческих команд, что, в частности, позволило разработать качественные мастер-планы развития территорий и привлекать федеральное финансирование.

Григорьев сообщил, что проведенный компанией опрос показал - более 70% жителей территорий присутствия предприятий СУЭК не планируют переезжать, после того, как в городах появились скверы, парки, бассейны, спортзалы, кинотеатры. В тоже время он обратил внимание на преодоление последствий пандемии: "Этим нужно заниматься, людям надо каким-то образом помогать выходить из стрессового состояния".

Также Григорьев коснулся вопросов потребности в квалифицированных кадрах. "Компания растёт, сейчас мы работаем в 14 регионах, реализуем более 200 социальных и благотворительных проектов в год для 150 тысяч благополучателей. Ещё несколько лет назад мы говорили о диверсификации экономики, создании предприятий, дополнительных рабочих мест. Но опыт последних двух лет показывает рост потребности в рабочих руках. Мы активно рекрутируем специалистов, потому что на фоне развития производства растёт потребность в квалифицированных кадрах. Надо бороться за то, чтобы людей заинтересовывать, активно вовлекать молодёжь, чтобы она на предприятия приходила", - сказал Григорьев.

В свою очередь директор по связям с органами государственной власти "ЕВРАЗ" Мария Дронова также отметила проблему оттока молодёжи из производственных и промышленных городов. "Мы с ведущими вузами и образовательными учреждениями активно помогаем создать престиж технических специальностей, прорабатываем программы, чтобы совместно с молодым поколением проектировать будущее. Если мы не заложим базу, то через 20 – 30 лет на предприятиях будет некому работать. Существование предприятий будет под вопросом. Надеюсь, мы совместно с администрацией Новокузнецка в ближайшее время погрузимся в эту проблему, чтобы остановить отток молодёжи и создать образ лучшего будущего в наших промышленных городах", - сказала Дронова.

Круглый стол организован ВЭБ.РФ, Правительством Москвы, Группой "Интерфакс", при участии Фонда "СУЭК-РЕГОНАМ".