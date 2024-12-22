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Путин заявил о необходимости развивать энергетическое машиностроение РФ на базе отечественных разработок

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Энергетический комплекс России в предстоящие годы должен быть качественно обновлен, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником работников энергетической отрасли страны.

"В предстоящие годы нужно продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение", - говорится в тексте опубликованной на сайте Кремля телеграммы.

Путин отметил, что от эффективности и надёжности энергетической отрасли зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики.

Владимир Путин РФ
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