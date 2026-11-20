В Минтрансе усомнились в "облегченном режиме" для курьеров, которым запретят ездить по тротуарам

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Большинство замечаний и предложений по поводу масштабного проекта поправок в ПДД о средствах индивидуальной мобильности (СИМ), поступивших в ходе общественного обсуждения, касаются регулирования использования моноколес и подобного транспорта, а также движения курьеров по тротуарам, рассказал замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.

Проект был опубликован в начале месяца, его общественное обсуждение стартовало 3 ноября и продлится до сегодняшнего дня включительно.

Чередниченко сообщил, что на втором месте по количеству отзывов на проект были тезисы о регулировании передвижения курьеров по дорогам общего пользования, в частности, по тротуарам.

"Еще 21% отзывов - по курьерам. Там два основных вопроса. Во-первых, что теперь курьерам, если они осуществляют коммерческие услуги, будет запрещено передвигаться по тротуарам. Это в связи с тем, что, на самом деле, у них у многих есть тяжелые рюкзаки, что создает определенный дисбаланс и затрудняет торможение и так далее", - сказал чиновник.

"И второе - есть жалобы, что многие из них ездят на мощных тяжелых электровелосипедах, которые теперь подпадут под категорию мопедов. И в результате для управления ими нужно будет иметь шлем, права и так далее. В общем-то, просят о том, чтобы какой-то облегченный режим для них сделать. К сожалению, я думаю, что здесь ответ, по моему личному мнению, - скорее, нет. Потому что я лично считаю, что они тяжелые, мощные, многие могут ездить с большей скоростью, чем 25 км/ч - скорость может достигать 50-60 км/ч. И им явно не место на тротуаре, с пешеходами, так как это небезопасно", - сказал Чередниченко.

На первом месте - 65% предложений и замечаний - касаются определения понятия "средство индивидуальной мобильности. "Там было много замечаний, что у нас из этого определения выпадают моноколеса, гироскутеры, сигвеи и так далее. И что с учетом того, что они не поименованы в правилах и требований к ним нет, то, в общем-то на них по дорогам общего пользования передвигаться нельзя", - сказал Чередниченко на профильной сессии "Транспортной недели" в пятницу.

По его словам, такое неопределенное положение сейчас характерно не только для моноколес, гироскутеров и сигвеев, но и для некоторых других видов техники, которые пока тоже находятся в незарегулированной зоне с точки зрения закона.

Чередниченко не конкретизировал позицию министерства в части регулирования для моноколес и другого подобного транспорта и не уточнил, планируется ли все же квалифицировать их как СИМ.

Оставшиеся 14% отзывов на поправки Минтранса в ПДД были связаны с другими темами.

Чередниченко сообщил, что поправки Минтранса в ПДД были разработаны на фоне заметного роста инцидентов с участием СИМ, в том числе с погибшими и пострадавшими. Согласно презентации чиновника, за 10 месяцев 2026 г. в РФ было зафиксировано почти 4,5 тыс. таких случаев, в которых погибли 76 человек и пострадали более 4,7 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 42%. В то же время общее число всех ДТП в стране в январе-октябре снизилось почти на 3%.