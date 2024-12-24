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Российские военные уничтожили в Курской области пехоту ВСУ и склад с боеприпасами

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе ведения воздушной разведки в лесопосадке была обнаружена укрытая в блиндажах группа пехоты, а также склад с боеприпасами, говорится в сообщении.

"Координаты целей были переданы расчету 152-мм орудия "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Артиллеристы-десантники осуществили наведение орудия и точным выстрелом уничтожили укрытие с пехотой противника. После проведения корректировки вторым выстрелом поразили ангар с боеприпасами, куда ВСУ постоянно осуществляли их подвоз и складирование", - подчеркивается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уничтожение целей подтверждают кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени.

Минобороны РФ Курская область ВСУ
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