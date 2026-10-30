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Минобороны РФ подтвердило гибель сапера при разминировании в районе Алешек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России в пятницу подтвердило информацию уполномоченного президента РФ по правам человека Яны Лантратовой о гибели российского военнослужащего при разминировании дороги, ведущей в Алешки Херсонской области.

"28 октября 2026 года в ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда гуманитарной колонны к населенному пункту Алешки Херсонской области погиб сапёр, гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Российский военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования установленного украинским БПЛА взрывного устройства с датчиком доплера, срабатывающим при приближении к нему", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в пятницу в Кремле заявили о высоком уровне координации между омбудсменами России и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что уполномоченный по правам человека в РФ "активно работает со своим визави с Украины". "Главное, что людям поступит гуманитарная помощь, подчеркивается, что именно та помощь, которая необходима. А все желающие смогут покинуть город", - заявил Песков.

Лантратова в интервью ИС "Вести" в пятницу заявила, что при разминировании дорог к Алешкам погибли сапер и еще один человек, личность которого не уточняется.

Накануне сообщалось о завершении разминирования маршрутов на подступах к Алешкам.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Яна Лантратова Алешки
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