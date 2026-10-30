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Ушаков заявил, что гуманитарная операция в Алешках идет нормально

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Гуманитарная операция в городе Алешки в Херсонской области идет нормально, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что не знает подробностей.

"Да, я подробности не знаю, по-моему, там всё идёт более-менее нормально", - сказал Ушаков журналистам.

Ранее в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил об отправке гуманитарной миссии в Алешки.

"Гуманитарный конвой начал путь к Алешкам (...). Гуманистический подход и трехстороннее сотрудничество Россия-США-Украина работают", - написал он в соцсети X.

Дмитриев добавил, что миссия проходит при координации усилий первой леди США Мелании Трамп, уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, а также уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Юрий Ушаков Алешки
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