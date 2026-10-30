Гендиректор "Дождя" Марк Тен заочно приговорен к пяти годам колонии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Суд в Москве заочно приговорил к пяти годам колонии гендиректора телеканала "Дождь" (организация признана в РФ иноагентом и нежелательной) Марка Тена по делу об организации деятельности нежелательной иностранной организации, сообщили в столичной прокуратуре.

"Тен заочно приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и осуществлением журналистской деятельности в средствах массовой информации, а также администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а также любых публичных цифровых платформ, на срок 10 лет", - заявили в надзорном ведомстве.

Тен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании в РФ ее деятельности нежелательной).

Он заочно арестован в РФ и объявлен в розыск.