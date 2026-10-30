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Омбудсмен РФ сообщила о начале эвакуации людей из Алешек

Омбудсмен РФ сообщила о начале эвакуации людей из Алешек
Уполномоченные по правам человека РФ Яна Лантратова и Украины Дмитрий Лубинец
Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о начале эвакуации людей из Алешек.

"Мы находимся в Алешках. Вот тут люди, которые хотят уехать на территорию РФ, там люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность. Люди постепенно грузятся в автобус", - сказала Лантратова в видеосообщении в своем канале в мессенджере Max.

Ранее омбудсмен РФ говорила, что жители Алешек смогут покинуть город в автобусах до 14:00 пятницы. "До 14:00 пройдет возможность людям, которые приняли решение уехать, записаться и сесть в автобусы, а раздача гуманитарной помощи пройдет уже после 14:00'", - сказала Лантратова в эфире "России 24".


Украина Яна Лантратова Алешки
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