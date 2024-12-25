Поиск

РФ оценила потери ВСУ на курском направлении за сутки более чем в 230 военных

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 230 военнослужащих, за все время боевых действий там - более 43,7 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам военных, за все время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили более 43 740 человек, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1318 боевых бронированных машин, 1182 автомобиля и 324 артиллерийских орудия.

Минобороны РФ ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

Суд запретил двум экс-руководителям московского банка "Метрополь" выезжать из РФ

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новый Труд в ДНР

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Меняйло объяснил взрыв и пожар в ТЦ Владикавказа падением обломков БПЛА

Краевой режим ЧС введен на Кубани после разлива мазута

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Эксперты оценили, что экоущерб от нефтеразлива на СМП превысил бы 100 млрд руб. в первые же сутки

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5597 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });