РФ оценила потери ВСУ на курском направлении за сутки более чем в 230 военных

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 230 военнослужащих, за все время боевых действий там - более 43,7 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам военных, за все время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили более 43 740 человек, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1318 боевых бронированных машин, 1182 автомобиля и 324 артиллерийских орудия.