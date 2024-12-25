Мантуров призвал сфокусироваться на подготовке новой госпрограммы вооружения

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - России необходимо сфокусироваться на подготовке новой госпрограммы вооружения, учитывая модели угроз и военные доктрины оппонентов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в среду.

"Реализовывая плановые мероприятия, нам необходимо сфокусироваться на подготовке новой государственной программы вооружения. В ней должны быть учтены те заделы, которые будут формироваться в ближайшие два года, а также модели угроз и долгосрочные тенденции развития военной науки, включая доктрины оппонентов", - сказал Мантуров на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии, его слова приведены на сайте правительства РФ.

По его информации, главным приоритетом остается наращивание темпов выпуска всей линейки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) для нужд СВО. У промышленного сектора есть четкое понимание номенклатуры и объемов поставок на 2025 год, отметил он. Мантуров также заявил, что оборонная промышленность строго соблюдала в 2024 году планы выпуска продукции.

"Отдельно хотел бы отметить работы по совершенствованию образцов исходя из опыта боевого применения. Ими на сегодня охвачены практически все виды ВВСТ. Это касается авиации, танков, бронемашин, зенитно-ракетных комплексов, ракетно-артиллерийского вооружения, техники РЭБ, средств связи и разведки", - сказал первый вице-премьер.