На станции МЦД-4 "Новогиреево" из-за сбоя с лифтом пострадали двое

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На станции "Новогиреево" четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) произошел сбой в работе специализированного лифта для маломобильных граждан, двое пассажиров пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги.

"В 13:10 на станции Новогиреево при опускании подъемной платформы произошел сбой в работе подъемного механизма. В результате чего пострадали двое пассажиров", - говорится в сообщении.

Пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь, они пока остаются под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает, заверили в МЖД.

Для установления причин произошедшего в ОАО "РЖД" создана комиссия.

Подъемная платформа предназначена для маломобильных групп населения и эксплуатируется только в присутствии сопровождающих, уточнили в МЖД.

СМИ сообщали, что на станции МЦД "Новогиреево" лифт упал со второго этажа и пострадали два человека.