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ФСБ сообщила о предотвращении терактов против офицера Минобороны РФ и военного блогера

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании россиянина, готовившего по заданию украинской разведки теракты против высокопоставленного офицера и военного блогера, освещающего события СВО.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события Специальной военной операции", - заявили в спецслужбе в субботу.

В результате проведенных мероприятий "задержан гражданин России, который через иностранный мессенджер "Телеграм" установил контакт с сотрудником ГУР МОУ, представившимся именем "Андрей".

В ФСБ заявили, что задержанный "изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку".

Мужчина, по данным спецслужбы, "провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва".

"Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", - заявили в ФСБ.

В минувший четверг ФСБ РФ сообщила о предотвращенной серии терактов против высокопоставленных военных и членов их семей, которая готовилась украинскими спецслужбами и завербованными гражданами России. Тогда были задержаны четверо граждан РФ, подозреваемых в подготовке этих покушений.

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