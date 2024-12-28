Туристов пугает памятник кабанам в Железноводске

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники городской службы спасения Железноводска (Ставропольский край) получили несколько звонков от туристов, которые испугались памятника кабанам, подумав, что это настоящие животные, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем телеграм-канале.

По его словам, в сумерках в лесу туристы были не готовы увидеть памятник диким животным.

Мэр добавил, что сотрудники службы успокоили перепуганных туристов, и попросил отдыхающих не бояться скульптуры.

Малая архитектурная форма включает в себя скульптуры мамы-кабана и маленьких поросят. Она была установлена в Железноводске 2024 году.

Ранее пресс-служба администрации города, сообщала о том, что Железноводске в последнее время участились случаи встречи с настоящими кабанами в лесных зонах курорта.