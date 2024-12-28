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Правительство РФ утвердило правила реестра работодателей, практикующих нелегальную занятость

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило правила ведения открытого реестра работодателей, у которых будут зафиксированы случаи нелегальной занятости с 1 января 2025 года.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации в субботу.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, список будет формироваться из компаний, у которых начиная с 1 января 2025 года будут выявлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или уклонения от оформления трудовых договоров с работниками.

"Создание реестра позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании при трудоустройстве и направлено на обеление рынка труда", - пояснили в ведомстве.

Внесение в реестр будет осуществляться Рострудом на основании постановлений об административных правонарушениях, касающихся уклонения от оформления или заключения гражданско-правового договора вместо трудового, уточнили в пресс-службе.

Все данные в реестре будут в открытом доступе для граждан: название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого. При этом в него попадут только те компании, постановления о которых вступили в силу с 1 января 2025 года. Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения, уточнили в министерстве.

"Досрочное исключение из реестра возможно в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в законную силу", - добавили там.

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