Порядок выплат пособий В РФ на новорожденных детей с 1 января будет упрощен

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России скорректирует правила назначения единого пособия для семей с детьми с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ в воскресенье, среди изменений, которые произойдут в следующем году, - упрощенное назначение выплат по единому пособию на новорожденных детей семьям, которые уже получают его.

"Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, если родитель уже получает выплату, пособие на новорожденного будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья получает его на старших детей, добавили в ведомстве.

"В этом случае длительность выплат определяется сроком, на который уже назначено пособие на старших. После этого семья сможет подать заявление сразу на всех детей для получения единого пособия на следующий период", - уточнили в пресс-службе.

Еще одно изменение касается переназначения пособия, если место жительства ребенка было определено по суду. Действующими правилами запрещено повторное назначение пособия в случае, если один из родителей уже получает выплаты на ребенка.

"Теперь, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя Социальный фонд сможет прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить тому родителю, с кем ребенок фактически живет", - сообщили в министерстве.

Правило минимального трудового дохода, используемое при назначении единого пособия для самозанятых, будет распространено и на другие виды заработка. Пособие будет назначаться в том случае, если заработок каждого взрослого члена семьи в течение 12 месяцев составляет не менее четырех МРОТ за год и нет объективных причин для отсутствия заработка.

"Если в течение какого-либо периода в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за назначением пособия, родитель имел объективные причины не работать, то минимальная планка заработка в четыре МРОТ будет пропорционально уменьшена", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, при комплексной оценке нуждаемости не будут учитываться государственные выплаты на реконструкцию частного дома погибшего военнослужащего.

Единое пособие назначается от момента ожидания ребенка до его 17-летия семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Максимальный размер ежемесячной выплаты по единому пособию в следующем году в среднем по стране будет составлять свыше 17 тыс. на ребенка.