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Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Центры спасения птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края помогли выходить почти 1,7 тысячи пернатых, попавших в мазут после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает оперштаб региона во вторник.

"На сегодняшний день удалось спасти 1 686 пернатых. Из них 1 300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас действуют несколько центров помощи пернатым, в самом крупном - в поселке Витязево - трудится команда из 26 ветеринарных врачей и волонтеров.

"Система спасения птиц полностью сформирована - действует центр поиска и отлова пострадавших животных, центр, где их моют и оказывают первую помощь, и пункт, где за уже отмытыми пернатыми наблюдают до отправки их в центры реабилитации", - добавили в оперштабе.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

В РоссииОколо 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья КубаниЧитать подробнее

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 70 тыс. тонн загрязненного песка, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона.

26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 – 31 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край Черное море
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