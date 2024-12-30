В Крыму после крушения танкеров вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новых случаев загрязнения мазутом не выявили в Крыму в понедельник, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"По результатам работы мониторинговых групп (52 человека) 30 декабря в г.о. Керчь, г.о. Феодосия, г.о. Судак и Ленинском районе фактов загрязнения нефтепродуктами не выявлено", - написала она в своем телеграм-канале.

Министр уточнила, что за понедельник обследован 151 километр береговой линии, а в целом с момента обнаружения выбросов мазута с потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров 21 декабря - чуть больше тысячи километров.

За девять дней в Крыму вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра берега, сообщила Шевцова.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. 25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона, 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня, 28 декабря - режим техногенной ЧС регионального характера в Крыму.