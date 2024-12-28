Режим ЧС регионального характера введен в Крыму из-за разлива мазута

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера введен в Крыму из-за разлива мазута с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров, следует из опубликованного в субботу на портале правительства республики указа главы региона Сергея Аксенова.

"Отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь республики Крым и Ленинский район республики Крым, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в тексте документа.

Как отмечается в документе, границы зоны техногенной ЧС определены в пределах Керчи и Ленинского района Крыма. Руководить ликвидацией техногенной ЧС будет премьер республики Юрий Гоцанюк, ликвидацией природной ЧС - главы администрации Керчи и Ленинского района.

Местным администрациям также поручено организовать мониторинг прибрежной зоны для выявления загрязненных нефтепродуктами участков, обеспечить необходимые материальные средства для сбора нефтепродуктов.

Республиканскому МинЖКХ вместе с АО "Крымтеплоэлектроцентраль" поручено очистить водозаборный ковш береговой насосной станции Камыш-Бурунской ТЭЦ за счет средств акционерного общества.

Также в указе содержится рекомендация командующему группировкой войск обороны полуострова предусмотреть привлечение сил и средств для ликвидации последствий ЧС в прибрежной зоне.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. 21 декабря в Керчи ввели режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе Крыма объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении режима ЧС федерального уровня.