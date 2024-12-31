Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани

Фото: РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани временно не отправляет и не принимает воздушные суда, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем телеграм-канале во вторник.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.