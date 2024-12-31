В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск воздушных судов после введенных ограничений, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем телеграм-канале во вторник.

"В аэропорту Казани с 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Временные ограничения вводились во вторник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как добавил Кореняко, "в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Нижнекамск (Бегишево)".