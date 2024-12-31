Что произошло за день: вторник, 31 декабря

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран, троих россиян выписали из больниц после авиакатастрофы в Актау, почти 1,7 тыс. птиц спасли от мазута в Черном море

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц. По данным Минздрава РФ, на лечении остаются шесть человек. Между тем, в Казахстане заявили, что предварительные итоги расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines будут озвучены в течение 30 дней.

- РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран. Повышается пошлина, в частности, и на отдельные виды мясных и рыбных изделий, пиво и сидр, а также свечи зажигания.

- Павел Дуров объяснил, почему пользователи Telegram в Европе не могут получить доступ к телеграм-каналам ряда российских СМИ. Как отметил основатель мессенджера, он был ограничен в соответствии с Законом о цифровых услугах ЕС (DSA) и из-за санкций.

- США ввели санкции против двух человек и одного юрлица из России. В частности, в санкционный SDN List включены Валерий Коровин и Олеся Менделеева.

- Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море. В настоящее время работы по очистке пляжей Краснодарского края от загрязнений ведутся на участке общей протяженностью 63 км. Между тем, водолазы обследовали затонувшие части танкеров "Волганефть" в Керченском проливе, утечек мазута не обнаружено.

- Уходящий 2024 год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщила пресс-служба МГУ со ссылкой на метеорологическую обсерваторию при вузе, 10 из 12 месяцев оказались значительно теплее обычных значений для них.