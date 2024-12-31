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Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц

По данным Минздрава РФ, на лечении остаются шесть человек

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц
На месте крушения самолета Azerbaijan Arilines
Фото: Meiramgul Kussainova/Anadolu via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Из больниц выписаны трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау (Казахстан), сообщил во вторник помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести", - сказал он журналистам.

Кузнецов отметил, что пациенты получают все необходимое лечение.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 31 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Казахстан Азербайджан Azerbaijan Arilines Минздрав РФ Алексей Кузнецов
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