Утечек мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не зафиксировано

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Водолазы Морспасслужбы в ходе обследования затонувших частей танкеров "Волганефть" в Керченском проливе утечек мазута не обнаружили, сообщает во вторник оперштаб Краснодарского края.

"Погода на море позволила продолжить работы под водой по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов (...) В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, обследование проводились 30 декабря, продолжат их и 31 декабря, будут работать пять судов Морспасслужбы с водолазами и гидрографическим оборудованием.

"Работы осложняют два фактора. Погода - с момента ЧС было всего 4 дня, считая 31 декабря, когда волнение на море было незначительным, и можно безопасно проводить погружения. Плюс к этому - плохая видимость под водой - от 30 до 70 см максимум", - добавили в штабе.

Параллельно идет приготовление к началу работы установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Ее доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров, уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано с побережья Кубани.