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Предварительные итоги расследования крушения самолета AZAL озвучат в течение 30 дней

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Предварительные итоги расследования крушения азербайджанского самолета близ Актау будут озвучены в течение 30 дней, сообщил во вторник вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он в интервью агентству "Казинформ".

По его словам, в настоящее время ведется полевой этап расследования авиакатастрофы.

"То есть собираются полностью отпечатки того, в каком месте было столкновение с землей, снимаются специальные слепки, собираются фрагменты судна в специальном ангаре. Мы организовали ангар в аэропорту Актау. Этим кропотливо занимаются эксперты", - добавил вице-министр транспорта.

Крушение самолета AZAL

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

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В воскресенье Минтранс Казахстана сообщил, что все 17 международных экспертов, среди которых представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и компании-производителя Embraer, прибыли в город Актау для расследования причин крушения самолета AZAL.

30 декабря Казахстан отправил бортовые самописцы разбившегося самолета AZAL на расшифровку в CENIPA.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 31 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Казахстан Азербайджан Azerbaijan Airlines
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