В Крыму не фиксируют новых выбросов мазута второй день подряд
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новых выбросов мазута не фиксируют на берегу Крыма второй день подряд, сообщила во вторник министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
"Фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. Обследовано 297 км береговой линии", - написала она в своем телеграм-канале.
Министр уточнила, что обследовано побережье на территории шести муниципалитетов востока и юга полуострова.
Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря. С тех пор обследовали 1,3 тысячи километров береговой линии (в том числе повторно), собрали и вывезли почти 227 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра береговой линии.
30 декабря впервые за это время не выявили новых фактов выброса нефтепродуктов на побережье полуострова.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.
25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона, 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня, 28 декабря - режим техногенной ЧС регионального характера в Крыму.