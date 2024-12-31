Поиск

В Крыму не фиксируют новых выбросов мазута второй день подряд

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новых выбросов мазута не фиксируют на берегу Крыма второй день подряд, сообщила во вторник министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. Обследовано 297 км береговой линии", - написала она в своем телеграм-канале.

Министр уточнила, что обследовано побережье на территории шести муниципалитетов востока и юга полуострова.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря. С тех пор обследовали 1,3 тысячи километров береговой линии (в том числе повторно), собрали и вывезли почти 227 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра береговой линии.

30 декабря впервые за это время не выявили новых фактов выброса нефтепродуктов на побережье полуострова.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона, 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня, 28 декабря - режим техногенной ЧС регионального характера в Крыму.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 – 31 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже в Анапе

Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже в Анапе

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

Омбудсмены РФ и Украины пообщались с военнопленными с обеих сторон

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации в Черном море трех беспилотных катеров ВСУ

Путин отметил, что РФ смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты

Разлив мазута в Керченском проливе

Утечек мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не зафиксировано

Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов

Авиакатастрофа в Актау

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц
Военная операция на Украине

Черноморский флот уничтожил восемь морских дронов ВСУ

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе100 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5635 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов179 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });