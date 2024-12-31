В Крыму не фиксируют новых выбросов мазута второй день подряд

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новых выбросов мазута не фиксируют на берегу Крыма второй день подряд, сообщила во вторник министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено. Обследовано 297 км береговой линии", - написала она в своем телеграм-канале.

Министр уточнила, что обследовано побережье на территории шести муниципалитетов востока и юга полуострова.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря. С тех пор обследовали 1,3 тысячи километров береговой линии (в том числе повторно), собрали и вывезли почти 227 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра береговой линии.

30 декабря впервые за это время не выявили новых фактов выброса нефтепродуктов на побережье полуострова.