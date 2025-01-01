С Черноморского побережья Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезли 71 383 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщает пресс-служба МЧС.

Сотрудники ведомства обследовали 56 км прибрежной территории. Проведены водолазные работы у аварийных танкеров "Волганефть 212" и "Волганефть 239", выхода нефтепродуктов при этом не было обнаружено.

Танкеры потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Произошел разлив мазута, мазут вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники.

С 26 декабря в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня.