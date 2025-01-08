МЧС сообщило о завершении уборки мазута с загрязненных участков в Крыму

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Крыму завершили уборку мазута на выявленных загрязненных участках, сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

"Завершены работы по очистке прибрежных территорий", - говорится в сообщении.

В Евпатории очистили от мазута трехкилометровый участок берега, в Саках и Сакском районе - 7,8 км, в Судаке - 1,5 км, в Феодосии - 1,4 км, Ленинском районе - 2,4 км.

К уборке привлекали свыше 700 человек и 100 единиц техники. Сейчас продолжается мониторинг побережья.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор в республике собрали 265,2 тонны загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано, в том числе повторно, 3,7 тысячи километров побережья, очищено 84,5 километра береговой линии.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.