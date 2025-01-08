На танкере "Волгонефть-239" восстановят систему подогрева для откачки мазута

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Систему подогрева нефтепродуктов танкера "Волгонефть-239" реанимируют для откачки мазута с кормовой части судна, сообщил в среду руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.

"На судно будет завезено порядка 20 тонн дизтоплива, пресная вода. Реанимируем штатную судовую систему подогрева, запустим судовые механизмы вместе с членами экипажа", - приводит слова Чернова телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

По словам Чернова, разогреть мазут до рабочих температур получится в течение пяти суток, после чего его перекачают на другое судно.

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239" села на мель в районе поселка Тамань (Темрюкский район Краснодарского края). В конце декабря ее закольцевали бонами для защиты и предотвращения возможного выхода мазута.

Руководитель Морспасслужбы сообщил, что как только позволит погода, члены экипажа, спасатели и правоохранители проведут осмотр танкера на предмет работы судовых систем. Возможные неполадки будут устраняться. После откачки мазута судно уберут.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.