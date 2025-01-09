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Путин проведет совещание с правительством

Основной темой станет запуск новых национальных проектов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 января в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - запуск новых национальных проектов", - говорится в сообщении. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, отмечает пресс-служба.

Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов.

Александр Новак Владимир Путин правительство
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