Путин проведет совещание с правительством
Основной темой станет запуск новых национальных проектов
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 января в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
"Основная тема обсуждения - запуск новых национальных проектов", - говорится в сообщении. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, отмечает пресс-служба.
Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов.