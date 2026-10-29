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Путин пообещал всегда брать трубку, если Стубб и Стере захотят ему позвонить

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере при желании позвонить главе российского государства Владимиру Путину могут рассчитывать на то, что он возьмет трубку, заявил его помощник Юрий Ушаков.

"Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку", - сказал Ушаков телеканалу "Звезда".

"Мы всегда за разговоры, не отказываемся. Когда есть возможность, когда есть время, Путин всегда снимает трубку, всегда вежливо, обстоятельно отвечает на все заданные вопросы", - добавил помощник президента.

Юрий Ушаков Владимир Путин Александр Стубб Йонас Гар Стере
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