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Песков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине не предусматривают участия ЕС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают участия Евросоюза, тем более, что он пока придерживается провокационной позиции, которая направлена на продолжение конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более, что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".

Так он прокомментировал сообщения, что руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт может быть предложен в качестве главы делегации на переговорах по украинскому урегулированию.

"И вряд ли они (такие участники - ИФ) нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира", - отметил он.

Дмитрий Песков ЕС Украина
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