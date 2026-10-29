Более 150 тыс абонентов в ЛНР остаются без электричества из-за удара ВСУ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Луганской Народной Республики, в результате без электроснабжения остаются шесть муниципалитетов региона, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов. В связи с увеличением нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов республики возможны временные перебои с электроснабжением", - написал Пасечник в своем канале в Max.

Он сообщил, что ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по Луганску. В результате, по его данным, повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка и гражданская инфраструктура, а также остекление в школе. Пострадавших нет.

"Над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.