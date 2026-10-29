Песков назвал странным проведение массовой атаки на Москву во время саммита РФ-Африка

Системы ПВО в период атаки дронов на Москву сработали эффективно

Дмитрий Песков Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Устраивать массовые дроновые атаки на Москву в период проведения саммита Россия-Африка странно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. И, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву странно", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".

"Слава богу, эффективно работают наши системы ПВО. Но это лишний раз подчеркивает, что всё продолжается, и СВО должна продолжаться для того, чтобы мы были застрахованы от таких угроз", - отметил он.