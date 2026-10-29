Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России в 2027 году добавит в национальный календарь профилактических прививок вакцину против вируса папилломы человека.

Со следующего года российский препарат будет доступен и будет поступать в регионы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии форума "Россия-Африка".

Ранее генеральный директор "Нанолек" Евгений Баринов сообщил, что отечественная вакцина против ВПЧ "Цегардекс" производства компании "Нанолек" выпущена в гражданский оборот; первая партия препарата, объем которой составил 30 тыс. доз, поступит в медицинские учреждения в конце сентября.

Вирусы папилломы человека - группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). В большинстве случаев этот вид рака вызван вирусом.