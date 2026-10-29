Поиск

Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России в 2027 году добавит в национальный календарь профилактических прививок вакцину против вируса папилломы человека.

В РоссииВ России начнут вакцинацию против ВПЧ среди девочек 12-13 лет со второй половины 2027 г.Читать подробнее

Со следующего года российский препарат будет доступен и будет поступать в регионы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии форума "Россия-Африка".

Ранее генеральный директор "Нанолек" Евгений Баринов сообщил, что отечественная вакцина против ВПЧ "Цегардекс" производства компании "Нанолек" выпущена в гражданский оборот; первая партия препарата, объем которой составил 30 тыс. доз, поступит в медицинские учреждения в конце сентября.

Вирусы папилломы человека - группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). В большинстве случаев этот вид рака вызван вирусом.

Михаил Мурашко Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Алешках

Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

 Минздрав РФ в 2027 году добавит в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

Думский комитет по цифровому развитию заведет свой ИИ-агент

В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компанией составляет 80 млрд руб.

 В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компанией составляет 80 млрд руб.

Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев снизилась вдвое

Песков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине не предусматривают участия ЕС

Песков назвал странным проведение массовой атаки на Москву во время саммита РФ-Африка

 Песков назвал странным проведение массовой атаки на Москву во время саммита РФ-Африка

Путин пообещал всегда брать трубку, если Стубб и Стере захотят ему позвонить

В Кремле надеются, что в четверг-пятницу жители Алешек смогут получить гумпомощь

Делегации России и Украины встретились в аэропорту Гомеля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12642 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3996 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов